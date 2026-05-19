Critica Sheinbaum uso de emblemas de NYPD en patrullas de Chihuahua

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La presidenta cuestionó la utilización del logotipo de la policía de Nueva York en unidades municipales de la capital.

Ciudad de México (ADN/Arturo Hernández) – La presidenta Claudia Sheinbaum criticó el uso del emblema de la Policía de Nueva York (NYPD) en patrullas de la Policía Municipal de Chihuahua capital, al considerar que este tipo de prácticas representan una subordinación simbólica hacia corporaciones extranjeras.

La mandataria federal abordó el tema durante la conferencia matutina, luego de que un reportero expusiera imágenes de unidades policiacas de Chihuahua que portan el distintivo de la corporación neoyorquina junto al logotipo oficial del gobierno municipal.

“No estamos de acuerdo con que se utilicen símbolos de corporaciones extranjeras en instituciones mexicanas”, expresó Sheinbaum al referirse a las patrullas municipales.

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El señalamiento presidencial ocurre en medio del intercambio político entre Morena y autoridades estatales y municipales de Chihuahua, tras la movilización realizada el pasado fin de semana para exigir juicio político contra la gobernadora Maru Campos.

En días recientes, legisladores y ciudadanos cuestionaron públicamente la presencia del logotipo de la NYPD en unidades de la Policía Municipal de Chihuahua, situación que generó debate en redes sociales y espacios políticos.

El Gobierno Municipal de Chihuahua explicó previamente que la utilización de dichos emblemas forma parte de un acuerdo de colaboración y capacitación con el Departamento de Policía de Nueva York.

De acuerdo con la administración municipal, esta relación institucional ha permitido que elementos de la corporación local participen en programas de profesionalización y entrenamiento táctico con agencias internacionales.

La controversia se desarrolla en un contexto de confrontación política entre actores de Morena y autoridades emanadas del PAN en Chihuahua, particularmente en temas relacionados con seguridad pública y administración estatal.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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