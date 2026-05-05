Abre Sheinbaum Mayo 2026 con 69% de aprobación

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Encuesta de encuestas ubica respaldo mayoritario a la presidenta, con 30% de desaprobación

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mantiene un nivel de aprobación del 69%, de acuerdo con una encuesta de encuestas con corte al 4 de mayo de 2026.

El ejercicio, realizado por polls.mx, basado en la agregación de distintos estudios demoscópicos, indica que tres de cada cuatro ciudadanos respaldan la gestión de la mandataria, en un contexto marcado por tensiones políticas y temas de seguridad en la agenda nacional.

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En contraste, el reporte señala que 30% de la población desaprueba su desempeño, lo que refleja un margen amplio a favor de la titular del Ejecutivo federal.

La medición se construye mediante un modelo bayesiano dinámico, que integra resultados de diversas encuestas publicadas en el país, con el objetivo de ofrecer una estimación más estable del comportamiento de la opinión pública.

El nivel de aprobación se mantiene como un indicador clave en el arranque de la administración federal, en medio de debates sobre seguridad, soberanía y relación con Estados Unidos, particularmente tras los recientes casos vinculados a investigaciones internacionales.

Asimismo, el respaldo ciudadano se da en paralelo a la implementación de programas sociales de amplio alcance, que continúan siendo uno de los ejes centrales del gobierno federal.

Aunque la aprobación se mantiene en niveles altos, el porcentaje de desaprobación refleja también la existencia de sectores críticos, en un entorno político cada vez más polarizado de cara a los procesos electorales intermedios y la consolidación del proyecto de gobierno.