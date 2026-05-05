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El nombramiento de Ariadna Montiel como presidenta de Morena no es un movimiento menor dentro de la vida interna del partido: representa una señal clara de continuidad con el proyecto social que le dio origen, pero también una oportunidad de consolidación institucional en un momento clave rumbo a los próximos ciclos electorales.

Uno de los principales aciertos de este perfil radica en su trayectoria. Montiel no es una figura improvisada ni emergente; su carrera ha estado profundamente vinculada a la construcción territorial de políticas públicas, especialmente desde la Secretaría de Bienestar. Esto le da una ventaja estratégica frente a otros perfiles más mediáticos pero menos operativos. Morena, como partido-movimiento, ha enfrentado el reto de pasar de la movilización social a la institucionalización política, y en ese tránsito necesita liderazgos que conozcan el territorio, no solo el discurso.

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En ese sentido, su llegada fortalecería una de las columnas vertebrales del partido: la cercanía con la gente. Durante años, el éxito electoral de Morena ha descansado en su capacidad de conectar con sectores históricamente marginados. Montiel ha sido parte de esa estructura que no solo comunica, sino que ejecuta programas sociales y mantiene presencia constante en campo. Eso, trasladado a la dirigencia nacional, puede traducirse en una reorganización más sólida y menos dependiente de coyunturas.

Otro elemento relevante es el mensaje político que envía su nombramiento. En un contexto donde Morena enfrenta tensiones internas propias de su crecimiento, apostar por un perfil técnico-operativo, con formación política y experiencia en administración pública, implica priorizar la cohesión por encima de la confrontación. Es una apuesta por ordenar la casa, más que por encender debates innecesarios.

Pero quizás lo más interesante está en el discurso que ha sostenido. Más allá de las formas, el fondo de su narrativa mantiene una línea clara: la continuidad del proyecto de transformación con énfasis en justicia social, combate a la desigualdad y fortalecimiento del Estado como garante de derechos. En sus intervenciones recientes, ha insistido en que el movimiento no debe perder su esencia ni diluirse en prácticas tradicionales de la política. Ese es un mensaje clave en un momento donde el riesgo de burocratización del partido es real.

Montiel ha hablado de unidad, pero no como un concepto vacío, sino como una condición necesaria para sostener el proyecto político en el largo plazo. También ha subrayado la importancia de la organización territorial, la formación de cuadros y la disciplina interna. Son temas que, aunque menos llamativos mediáticamente, resultan fundamentales para la supervivencia de cualquier partido que aspire a mantenerse en el poder.

Además, su perfil contribuye a equilibrar la narrativa de Morena en términos de género. Su liderazgo fortalece la presencia de mujeres en posiciones estratégicas dentro de los partidos politicos que historicamente han encabezado los hombres, y no desde una lógica simbólica, sino desde la capacidad real de conducción política. Esto también conecta con una demanda social más amplia de representación efectiva.

En suma, la presidencia de Ariadna Montiel no solo significaría continuidad, sino también madurez política para Morena. Representa la oportunidad de consolidar un partido que deje de depender exclusivamente del liderazgo carismático y avance hacia una estructura más institucional, sin perder su identidad social. Si logra traducir su experiencia operativa en una estrategia política integral, Morena podría no solo mantenerse competitivo, sino también fortalecer su base de manera más sostenible.

El reto, por supuesto, será enorme. Pero también lo es la oportunidad. Enhorabuena!

Daniela González Lara Abogada y Dra. en Administración Pública, especializada en litigio, educación y asesoría legislativa. Experiencia como Directora de Educación y Coordinadora Jurídica en gobierno municipal Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.