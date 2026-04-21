Mantiene Pérez Cuéllar ventaja sobre Andrea Chávez en encuesta interna de Morena

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Sondeo ubica al alcalde de Juárez con 27.4% frente a 21.2% de la senadora con licencia

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Una medición reciente sobre la contienda interna de Morena rumbo a la gubernatura de Chihuahua en 2027 coloca al alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, a la cabeza de las preferencias, por encima de la senadora con licencia, Andrea Chávez.

De acuerdo con la encuesta publicada el 16 de abril por la firma Campaigns & Elections México, Pérez Cuéllar alcanza el 27.4% de las preferencias, mientras que Chávez registra 21.2%, lo que representa una diferencia de 6.2 puntos porcentuales entre ambos perfiles.

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El estudio se da un día después de que Andrea Chávez solicitara licencia al Senado para enfocarse en su aspiración a la candidatura de Morena en el estado, en un contexto donde la disputa interna comienza a intensificarse.

El sondeo también revela un alto nivel de indefinición, ya que el 51.4% de los encuestados optó por “cualquier otro” perfil, lo que indica que el proceso interno aún no está consolidado y permanece abierto a cambios.

La encuesta fue realizada mediante 400 entrevistas telefónicas a nivel local, con un margen de error de ±4.9% y un nivel de confianza del 95%, lo que la ubica como una medición preliminar del escenario político.

Este resultado se suma a otras mediciones recientes que colocan a Pérez Cuéllar en una posición competitiva dentro de Morena, mientras Andrea Chávez busca posicionarse tras su salida temporal del Senado, en una contienda que se perfila como una de las más relevantes rumbo a 2027.

El contexto político en Chihuahua muestra una creciente actividad de aspirantes, con eventos públicos, giras y posicionamientos que anticipan una competencia interna intensa en los próximos meses.

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