Participa Pérez Cuéllar en mesa estatal y revisan estrategia de seguridad

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Autoridades de los tres órdenes de gobierno analizaron acciones para contener la incidencia delictiva en Chihuahua.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar participó como invitado en la Mesa de Seguridad Estatal, donde se revisaron las estrategias operativas para el combate a la inseguridad en Chihuahua, en coordinación con autoridades civiles y militares.

En el encuentro estuvo presente la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, así como mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de corporaciones de seguridad, en una sesión enfocada en evaluar resultados y definir nuevas acciones.

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El alcalde informó que, además de su asistencia como oyente en la mesa, sostuvo una reunión de trabajo con el comandante interino de la XI Región Militar, Fernando Colchado Gómez, el comandante de la Guarnición Militar en Ciudad Juárez, Mauricio Cansino Báez, y el secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales.

“Revisamos toda la estrategia operativa, fue una reunión amplia y muy productiva”.

Durante la jornada se analizaron los avances en materia de seguridad, así como los retos que persisten en la entidad, con el objetivo de fortalecer la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

“De aquí saldrán más acciones y estrategias para combatir la inseguridad”.

El presidente municipal señaló que las acciones implementadas previamente han permitido contener el incremento en los índices delictivos, aunque subrayó que el objetivo es mantener una tendencia a la baja en la incidencia.

La coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales se mantiene como eje central de la estrategia de seguridad, en un contexto donde la colaboración institucional es clave para atender la problemática en la región.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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