Invita IPACULT a exposición de Geo Gámez en el MAHCH

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La muestra “Habitar la imagen” recorre 50 años de trayectoria artística y estará abierta hasta el 24 de mayo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) anunció la inauguración de la exposición pictórica “Habitar la imagen”, de la artista Geo Gámez, que se llevará a cabo el próximo 24 de abril a las 18:00 horas en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal (MAHCH).

La muestra reúne un recorrido por cinco décadas de producción artística, abarcando desde 1974 hasta 2026, lo que permite observar la evolución estética y conceptual de la autora a lo largo del tiempo.

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La propuesta plantea la pintura como una experiencia viva y en constante transformación, en la que la artista concibe la creación no solo como una forma de expresión, sino como una manera de habitar el mundo desde la percepción y la experiencia sensorial.

“La pintura se presenta como una experiencia viva y en constante transformación”.

El enfoque de la obra dialoga con planteamientos filosóficos que vinculan la imagen con la experiencia, destacando una construcción visual donde el color, la textura y las transparencias juegan un papel central en la generación de atmósferas simbólicas.

La trayectoria de Geo Gámez incluye un punto de inflexión en 2009, cuando su lenguaje pictórico experimenta una transformación que consolida un estilo propio, con mayor énfasis en la composición y el uso del color.

La museografía está organizada de manera cronológica, permitiendo al público recorrer las distintas etapas creativas de la artista, desde sus primeras obras hasta sus propuestas más recientes.

Más que una retrospectiva cerrada, la exposición se plantea como un proceso abierto, en el que cada pieza forma parte de una continuidad creativa, ofreciendo una pausa para la reflexión dentro del desarrollo artístico de la autora.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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