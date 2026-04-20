Invita IPACULT a festival cultural “Cruzarte” en Granjas de Chapultepec

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El evento gratuito ofrecerá espectáculos artísticos, servicios de salud y atención para mascotas este 25 de abril.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT), en coordinación con la Dirección General de Centros Comunitarios, anunció la realización del festival “Cruzarte”, que se llevará a cabo el próximo 25 de abril a partir de las 10:00 de la mañana en el Centro Comunitario Granjas de Chapultepec.

La jornada contempla una oferta cultural dirigida a toda la familia, con presentaciones como el Grupo de Danza Flor y Fuego, el espectáculo del payaso Chikilín, exhibiciones de danza contemporánea mexicana, así como la participación musical de Liliana Zermeño y el cantante Cristopher Rentería.

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El festival forma parte de las estrategias municipales para acercar el arte y la cultura a las colonias, promoviendo espacios de convivencia comunitaria y acceso a expresiones artísticas en distintos sectores de la ciudad.

“El objetivo es generar espacios de encuentro comunitario a través de expresiones artísticas y culturales”.

De manera paralela, se ofrecerán servicios de salud gratuitos, entre ellos electrocardiogramas y mastografías, con el fin de ampliar la atención preventiva entre la población.

Asimismo, la Dirección de Atención y Bienestar Animal participará con vacunación, tratamiento contra garrapatas y colocación de chip para mascotas, integrando acciones de bienestar integral en la comunidad.

El programa “Cruzarte” busca fortalecer la descentralización cultural en Ciudad Juárez, al impulsar la participación de artistas locales y promover el uso de espacios comunitarios como puntos de desarrollo social y cultural.

Las autoridades municipales reiteraron la invitación a las familias juarenses para asistir a este evento gratuito, que integra actividades artísticas, servicios y acciones orientadas a fortalecer la cohesión social.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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