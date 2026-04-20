Definen agenda de Cabildo con donación de predios al IMSS y acciones ambientales

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Regidores analizarán proyectos sobre estancias infantiles, calidad del aire y manejo de residuos en próxima sesión.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Ayuntamiento de Ciudad Juárez definió los temas que serán abordados en la próxima Sesión de Cabildo, destacando la donación de dos terrenos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y diversas iniciativas en materia ambiental y de servicios públicos.

Durante la reunión, encabezada por el secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, se presentó el dictamen que autoriza la desincorporación y enajenación a título gratuito de dos predios municipales en favor del IMSS, como parte de un proyecto orientado al fortalecimiento de la infraestructura social.

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De acuerdo con lo expuesto por integrantes del Cabildo, los terrenos están destinados a la construcción de Centros de Educación y Cuidado Infantil, ubicados en el fraccionamiento Las Gladiolas, con una superficie conjunta de más de 261 mil metros cuadrados, y cumplen con los requisitos legales para su entrega.

“Esta donación viene a dar un impacto muy positivo para la comunidad”.

En la agenda también se contempla la propuesta para declarar el 7 de mayo como el Día del Esfuerzo Binacional en materia de calidad del aire en la Cuenca Atmosférica Paso del Norte, en reconocimiento a la cooperación entre México y Estados Unidos para atender la contaminación en la región fronteriza.

Este mecanismo de colaboración, vigente desde hace casi tres décadas, ha permitido fortalecer la red de monitoreo ambiental y coordinar acciones entre Ciudad Juárez, El Paso, Texas, y el condado de Doña Ana, Nuevo México, con impacto directo en la calidad de vida de la población.

Asimismo, el Cabildo analizará la implementación de una campaña integral sobre el manejo adecuado de residuos domésticos, como parte de una estrategia conjunta entre las áreas de Limpia, Protección Civil y Ecología.

Las autoridades municipales señalaron que estas propuestas buscan fortalecer los servicios públicos, mejorar el entorno ambiental y ampliar la infraestructura social, en una ciudad que enfrenta retos crecientes en materia urbana y de sostenibilidad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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