Rehabilita Alumbrado Público iluminación en parque de Oasis Revolución

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Instalan luminarias LED y rehabilitan sistema eléctrico para mejorar la seguridad en el Parque Oasis de Santa Teresa.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Alumbrado Público realizó trabajos de rehabilitación del sistema eléctrico en el Parque Oasis de Santa Teresa, ubicado en la colonia Oasis Revolución, con el objetivo de mejorar la visibilidad y la seguridad en este espacio recreativo.

Las labores incluyeron la reparación de la infraestructura eléctrica existente, así como la reactivación de luminarias que se encontraban fuera de servicio, lo que permitió restablecer el funcionamiento del alumbrado en el parque.

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De acuerdo con el titular de la dependencia, Abraham Espitia, estas acciones forman parte de los trabajos permanentes para atender espacios públicos que requieren mantenimiento y modernización en distintos puntos de la ciudad.

“Estas mejoras permiten brindar mayor seguridad a las familias que acuden a este espacio”.

Como parte de la intervención, se instalaron 11 lámparas tipo LED de 60 y 200 watts, además de un reflector de mil watts tipo aditivo metálico y siete focos adicionales de mil watts, alcanzando un total de 19 puntos de luz operando en el lugar.

El reforzamiento del alumbrado público busca incentivar el uso del parque durante horarios nocturnos en condiciones más seguras, favoreciendo la convivencia familiar y el aprovechamiento de áreas recreativas.

Autoridades municipales señalaron que continuarán con este tipo de acciones en otros sectores de Ciudad Juárez, priorizando zonas con mayor necesidad para fortalecer el bienestar comunitario y la seguridad urbana.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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