Acercará Tesorería servicios móviles a vecinos del suroriente de Juárez

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La unidad brindará atención el 25 de abril en Cerradas del Sur con descuentos en predial y multas viales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Tesorería Municipal trasladará su unidad móvil de atención al Centro Comunitario UACJ, ubicado en el fraccionamiento Cerradas del Sur, con el objetivo de facilitar trámites y pagos a la ciudadanía sin necesidad de acudir a oficinas centrales.

El servicio estará disponible el próximo 25 de abril, en un horario de 9:00 a 13:00 horas, en las instalaciones localizadas sobre la avenida Lote Bravo y calle Tierra de Fuego, en una estrategia enfocada en acercar servicios a zonas habitacionales del suroriente.

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Durante la jornada, las personas podrán acceder a descuentos en recargos por rezago del impuesto predial, así como realizar pagos diferidos de este gravamen. También se ofrecerán reducciones en infracciones viales, como parte de los incentivos para regularizar adeudos.

“El propósito es acercar opciones de pago a la ciudadanía sin necesidad de acudir a oficinas centrales”.

Autoridades municipales señalaron que la atención en fin de semana busca atender a quienes, por motivos laborales o de movilidad, no pueden acudir entre semana, ampliando así la cobertura de los servicios fiscales.

Desde febrero, la unidad móvil ha sido desplegada en distintos puntos de la ciudad como parte de una estrategia para reducir rezagos y evitar traslados prolongados, particularmente en sectores con alta demanda de regularización.

Además, se informó que el próximo 9 de mayo esta modalidad de atención llegará al Centro Comunitario Rincones de Salvárcar, con el fin de continuar acercando estos servicios a otras colonias de Ciudad Juárez.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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