Obtiene Lorenzo Valles medallas de bronce y mejora su posición en ranking mundial

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El paraatleta juarense logró dos bronces en el Circuito Mexicano de Paraatletismo 2026 y se colocó entre los mejores del mundo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El paraatleta juarense Lorenzo Valles tuvo una destacada participación en la primera etapa del Circuito Mexicano de Paraatletismo 2026, donde consiguió dos medallas de bronce y mejoró su posicionamiento en el ranking internacional en pruebas de velocidad y medio fondo.

Durante la competencia, Valles subió al podio en las pruebas de 100 y 400 metros, mientras que en los 800 metros finalizó en la cuarta posición, consolidando un desempeño competitivo frente a atletas de alto nivel en el país.

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En los 100 metros, el fronterizo registró un tiempo de 15.61 segundos, resultado que le permitió ubicarse en el lugar 21 del ranking mundial, además de posicionarse dentro del top cuatro a nivel nacional. En los 400 metros, con marca de 52.53 segundos, se colocó en el sitio 27 del mundo y como el quinto mejor mexicano.

Por su parte, en la prueba de 800 metros, Valles cronometró 1:48.82, ubicándose en la posición 24 a nivel internacional y como el sexto mejor atleta mexicano en dicha distancia, lo que confirma su constancia en distintas especialidades del paraatletismo.

El desempeño del juarense ha sido respaldado por el trabajo conjunto con su entrenador David Serna, con quien continuará su preparación rumbo a la siguiente etapa del circuito, programada en Tlaxcala, donde buscará mejorar sus tiempos y escalar posiciones en el ranking.

“Contento y motivado a seguir trabajando en los detalles, siempre agradecido primeramente con Dios, mi familia, mi mamá que siempre va conmigo y todas las personas y amigos que están al tanto de mí”.

Los resultados obtenidos en esta primera fase representan un avance significativo en la temporada 2026 para el atleta fronterizo, quien se mantiene en proceso de consolidación dentro del ámbito internacional del paraatletismo.

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