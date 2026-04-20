Reconocen a seis juarenses por fortalecer el tejido social y comunitario

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El Cabildo distinguió a mujeres de comunicación, educación, historia, psicología y trabajo vecinal por su aporte a entornos más dignos y libres de violencia.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidoras de la Comisión Edilicia de la Mujer y Equidad de Género entregaron este lunes el reconocimiento “Mujeres Formadoras por una Vida Libre de Violencia y Digna” a seis mujeres cuya labor ha incidido en la transformación de sus comunidades y en la mejora de la calidad de vida de distintos sectores de la población.

La entrega fue encabezada por la coordinadora de la comisión, Martha Patricia Mendoza Rodríguez, junto con la regidora Sandra Marbel Valenzuela Martínez, quienes destacaron trayectorias vinculadas con la comunicación, la educación, la psicología, la historia y el trabajo altruista. El galardón tuvo como propósito visibilizar aportaciones que, en muchos casos, se desarrollan fuera de los espacios de mayor exposición pública.

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De acuerdo con lo expuesto durante el acto, el reconocimiento también busca dar valor al trabajo de mujeres que, además de sus responsabilidades familiares, destinan tiempo y esfuerzo a la construcción de entornos más seguros, solidarios y con mayores oportunidades para niñas, niños y grupos en condición de vulnerabilidad.

“Muchas de ellas realizan estas labores sin recibir remuneración o reconocimiento público”. “Este acto representa un ejercicio de justicia social”.

Durante la ceremonia se resaltó que estas acciones comunitarias responden a una convicción de servicio y a un compromiso sostenido con la vida colectiva en la ciudad. La perseverancia, la dedicación y el impacto social fueron algunos de los criterios señalados para distinguir a las homenajeadas.

Entre las mujeres reconocidas estuvo Ana Angélica Chaparro Terrazas, licenciada en Ciencias de la Comunicación con más de nueve años de experiencia en el periodismo, con desempeño en labores de edición, redacción y coordinación en medios locales. También fue distinguida Nora Alba Sevilla Longoria, comunicadora, periodista y analista con más de dos décadas de trayectoria, identificada por su trabajo en temas de política, educación, ciencia y desarrollo urbano.

La lista incluyó además a María Andrea Lara Cisneros, maestra de educación primaria con más de 50 años de servicio, con experiencia en educación especial en zonas rurales, primaria regular, fomento a la lectura y formación docente. Asimismo, fue reconocida Gabriela Reyes Arzate, profesionista en Ciencias de la Comunicación, Psicología y Odontología, con maestría en Desarrollo Humano y Valores, quien impulsa proyectos empresariales y ofrece atención terapéutica con énfasis en mujeres.

También recibieron el galardón Imelda Vega Miranda, historiadora, autora del libro Planos Políticos de México 1871-1929 y promotora de la divulgación histórica en la región, así como María Guadalupe Herrera Arreola, cuya labor comunitaria se remonta a 2006 y que desde 2009 ha encabezado esfuerzos vecinales orientados a gestionar apoyos y mejorar las condiciones de su entorno.

En el evento estuvieron presentes Yolanda Cuéllar, madre del presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar; la síndica municipal Ana Carmen Estrada García; la directora de Resiliencia, Yesenia Arlet Hidalgo; y la directora del Centro Fundacional, Daniela González Lara. El acto se desarrolló como una jornada de reconocimiento público a mujeres cuya labor ha contribuido a fortalecer el tejido social en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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