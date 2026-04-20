Reúne congreso binacional de autismo a más de 800 participantes en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

El evento promovió la inclusión y brindó herramientas a familias, docentes y especialistas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Más de 800 personas participaron en el 12º Congreso Binacional de Autismo, realizado en esta frontera con el objetivo de fomentar la inclusión y fortalecer el conocimiento sobre este espectro.

El evento fue organizado por la Fundación Unidos por el Autismo, con respaldo de instancias municipales, lo que permitió ofrecer acceso gratuito a la comunidad, incluyendo docentes, especialistas y familias.

- Publicidad - HP1

Durante la jornada, se desarrollaron conferencias y actividades centradas en inclusión educativa, salud emocional y estrategias de acompañamiento, con la participación de ponentes nacionales e internacionales.

Entre los temas abordados destacaron el impacto de la tecnología, la relación entre familia y escuela, los derechos humanos y los retos emocionales, como ansiedad y depresión en personas dentro del espectro autista.

El director de Educación Municipal, Guillermo Alvídrez, señaló que este tipo de espacios buscan generar conciencia social y fortalecer la empatía, además de servir como punto de encuentro entre distintos sectores.

El congreso se consolida como un espacio de aprendizaje y vinculación para construir entornos con mayor acceso a educación y desarrollo integral.

Por su parte, organizadores destacaron la alta participación de padres de familia y docentes, así como la importancia de brindar herramientas prácticas que ayuden a mejorar la comprensión del autismo y eliminar estigmas.

El congreso forma parte de una campaña anual de concientización, que concluirá el próximo 26 de abril con una carrera con causa, cuyos recursos serán destinados a fortalecer acciones de apoyo a personas con autismo.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.