Impulsa Desarrollo Rural huertos familiares con capacitación e insumos en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

El programa promueve la autosuficiencia alimentaria mediante apoyo técnico y entrega de materiales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Desarrollo Rural del municipio fortaleció la implementación de huertos familiares mediante esquemas de capacitación y entrega de insumos a comunidades interesadas en la producción local de alimentos.

El titular de la dependencia, Enrique Reyes, explicó que este modelo permite ampliar el número de beneficiarios y mejorar el seguimiento de los proyectos, lo que se traduce en mejores resultados en los cultivos.

- Publicidad - HP1

Como parte del programa, los participantes reciben asesoría técnica especializada y materiales básicos, entre ellos sistemas de riego por goteo, semillas y soluciones nutritivas para facilitar la instalación de los huertos.

Recientemente, se llevó a cabo una jornada con el grupo “Cosecha que Alimenta el Corazón”, donde se realizó una demostración práctica sobre la instalación de sistemas de riego y el uso de biofertilizantes, elaborados por la propia dependencia.

La actividad contó con la participación de niñas, niños, adolescentes y personas adultas, promoviendo el aprendizaje colectivo y el fortalecimiento de la autosuficiencia alimentaria en las familias.

El programa busca fortalecer la producción local y fomentar el aprovechamiento responsable de los recursos en las comunidades.

Estas acciones forman parte del Plan Municipal de Desarrollo, orientado a impulsar el bienestar social y la sustentabilidad mediante proyectos productivos de base comunitaria.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.