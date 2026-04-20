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Impulsa Desarrollo Rural huertos familiares con capacitación e insumos en Ciudad Juárez

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
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El programa promueve la autosuficiencia alimentaria mediante apoyo técnico y entrega de materiales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Desarrollo Rural del municipio fortaleció la implementación de huertos familiares mediante esquemas de capacitación y entrega de insumos a comunidades interesadas en la producción local de alimentos.

El titular de la dependencia, Enrique Reyes, explicó que este modelo permite ampliar el número de beneficiarios y mejorar el seguimiento de los proyectos, lo que se traduce en mejores resultados en los cultivos.

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Como parte del programa, los participantes reciben asesoría técnica especializada y materiales básicos, entre ellos sistemas de riego por goteo, semillas y soluciones nutritivas para facilitar la instalación de los huertos.

Recientemente, se llevó a cabo una jornada con el grupo “Cosecha que Alimenta el Corazón”, donde se realizó una demostración práctica sobre la instalación de sistemas de riego y el uso de biofertilizantes, elaborados por la propia dependencia.

La actividad contó con la participación de niñas, niños, adolescentes y personas adultas, promoviendo el aprendizaje colectivo y el fortalecimiento de la autosuficiencia alimentaria en las familias.

El programa busca fortalecer la producción local y fomentar el aprovechamiento responsable de los recursos en las comunidades.

Estas acciones forman parte del Plan Municipal de Desarrollo, orientado a impulsar el bienestar social y la sustentabilidad mediante proyectos productivos de base comunitaria.

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