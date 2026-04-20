Celebrarán el Día del Niño con función masiva de lucha libre en Juárez

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Más de 40 luchadores participarán en siete combates gratuitos el 26 de abril en el Estadio 8 de Diciembre.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física (IMDEJ), anunció la realización de la función “La Gran Fiesta del Ring”, un evento de lucha libre enfocado en celebrar el Día del Niño con acceso gratuito para las familias juarenses.

La cartelera contempla la participación de más de 40 luchadores y luchadoras en siete combates, programados para iniciar a las 17:00 horas el próximo 26 de abril en el Estadio 8 de Diciembre, ubicado en el suroriente de la ciudad. La actividad forma parte de las estrategias municipales para fomentar el deporte y la convivencia familiar.

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El secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, subrayó que el evento busca impulsar el talento local y fortalecer la identidad deportiva en la niñez y juventud juarense, al considerar a la lucha libre como una disciplina con arraigo en la región.

“El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, lo que ha buscado es fomentar el deporte en todos sus ámbitos”.

Por su parte, el director del IMDEJ, Juan Carlos Escalante, informó que esta será la cuarta edición de este tipo de celebraciones con motivo del Día del Niño, destacando la respuesta de la comunidad en años anteriores y la expectativa de una alta asistencia.

“Estamos invitando a toda la comunidad… estoy seguro se agotarán los asientos”.

El luchador profesional Magno reconoció la organización del evento y resaltó su carácter incluyente al tratarse de una función gratuita, orientada a acercar el espectáculo a niñas, niños y familias completas.

En la función participarán figuras del pancracio como Tinieblas Jr., Tinieblas Nueva Generación, Aluche Texano Jr., Aéreo, Mamba, Super Nova, Niño Hamburguesa, Carta Brava, Ráfaga Jr., Wissin el Perro, la Puerquisa Extrema, Coronel VIP, Kempo Jr. y Mascarita Sagrada, además de mini estrellas como Maguito Oscuro y Mini Tigrillo.

Durante la presentación oficial también estuvieron presentes luchadores como Peluchín, Miss Cat, Coronel VIP y Electus Hermes, quienes formarán parte de esta jornada que busca consolidarse como un espacio de recreación y promoción del deporte en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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