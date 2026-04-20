Realiza IMM recorrido en Campo Algodonero para promover memoria y justicia

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Estudiantes de la UACJ participaron en una visita guiada enfocada en la sensibilización sobre la violencia feminicida.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) llevó a cabo un recorrido guiado en el Memorial de Campo Algodonero, dirigido a estudiantes de la Licenciatura en Seguridad y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), como parte de sus acciones de formación y sensibilización.

La actividad fue organizada por el área de Investigación del IMM y tuvo como propósito fortalecer la memoria colectiva, la verdad y la justicia en torno a los casos de violencia feminicida registrados en este sitio emblemático de la ciudad.

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Durante el recorrido, se explicó a las y los estudiantes el contexto histórico del lugar, así como su relevancia en materia de derechos humanos, en particular a partir de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece medidas para garantizar la no repetición de estos hechos.

“Esta acción la impulsamos con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía, a través de la memoria colectiva, sobre los hechos ocurridos en este campo”.

En la visita también se abordó el significado de los elementos simbólicos del memorial, como las cruces rosas, que representan la denuncia social; los nombres de las víctimas, como acto de reconocimiento y dignificación; y el espacio en su conjunto como un punto de encuentro para la reflexión.

El recorrido fue guiado por Meleni Chávez Roldán, estudiante de la Licenciatura en Educación de la UACJ, quien realiza sus prácticas profesionales en el área de Investigación del IMM, integrando así a jóvenes en procesos de difusión y análisis sobre temas de género.

Este tipo de actividades forman parte de las estrategias institucionales para promover la conciencia social y el respeto a los derechos de las mujeres, en un contexto marcado por la necesidad de preservar la memoria histórica en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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