Gana Darah Ponce plata mundial juvenil en taekwondo

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La juarense se consolidó como subcampeona en Uzbekistán tras vencer a rivales europeas en la categoría -44 kg.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La taekwondoín juarense Darah Ponce logró un resultado histórico al proclamarse subcampeona mundial juvenil en el World Taekwondo Junior Championships Tashkent 2026, celebrado la semana pasada en Uzbekistán.

La atleta fronteriza obtuvo la medalla de plata en la categoría de -44 kilogramos, posicionándose entre las mejores exponentes juveniles del taekwondo a nivel internacional y consolidando su trayectoria en competencias de alto rendimiento.

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En su camino hacia la final, Ponce superó a competidoras de Finlandia, Bielorrusia, Rusia y Francia, mostrando un desempeño sólido y constante a lo largo del torneo. Su estilo competitivo destacó por la eficacia en combate, al imponerse en la mayoría de sus enfrentamientos con marcadores de 2-0.

El resultado obtenido representa un avance significativo para la deportista juarense, quien se coloca como una de las figuras emergentes del taekwondo mexicano en categorías juveniles, con proyección hacia competencias de mayor nivel.

La medalla conseguida en Tashkent también aporta al posicionamiento de México en el escenario internacional de este deporte, al tratarse de una de las competencias más relevantes del circuito juvenil avalado por la federación mundial.

El desempeño de Darah Ponce refleja el nivel competitivo alcanzado por atletas de Ciudad Juárez, así como el impacto de los procesos de formación deportiva en la región fronteriza. Su resultado la perfila como una de las promesas nacionales en esta disciplina.

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