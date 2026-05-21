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Invita IPACULT al taller “Jurassic Art” en el Museo de El Chamizal

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
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La actividad combinará arte, fósiles y educación ambiental este sábado 23 de mayo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) invitó a la ciudadanía a participar en el taller “Jurassic Art”, actividad artística y educativa que se realizará el próximo sábado 23 de mayo a las 11:00 de la mañana en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal (MAHCH).

El taller estará enfocado en el conocimiento de los fósiles de amonites, organismos marinos que habitaron el antiguo mar de Tetis y cuyos restos forman parte del patrimonio natural del territorio chihuahuense.

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Como parte de la jornada se presentará una exhibición de fósiles pertenecientes a una colección natural de amonites, además de una charla informativa sobre las características de estas especies y la importancia de los fósiles para comprender la evolución de los ecosistemas.

Las y los asistentes también participarán en actividades de creación de fósiles mediante improntas elaboradas con materiales amigables con el medio ambiente, con el propósito de fomentar la creatividad y la conciencia ecológica.

La directora del IPACULT, Ogla Liset Olivas, destacó que este tipo de proyectos buscan acercar a niñas, niños, jóvenes y adultos al conocimiento científico y al patrimonio cultural y natural de la región.

“Con estas acciones se establece un sentido de pertenencia y responsabilidad social, además de resaltar el valor ecológico y cultural de nuestra localidad”, expresó.

El objetivo del taller es promover la educación, el cambio social y el cuidado ambiental mediante actividades culturales y artísticas dirigidas a las familias juarenses.

El Gobierno Municipal y el IPACULT reiteraron la invitación a participar en esta experiencia gratuita, orientada a fortalecer el aprendizaje y la sensibilización ambiental en uno de los espacios culturales más importantes de Ciudad Juárez.

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