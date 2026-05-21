Retira Municipio cuatro dompes de tiliches en operativo de reordenamiento urbano

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Dependencias municipales y Ejército Mexicano participaron en acciones realizadas en la colonia Buenos Aires.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Como parte del Operativo de Reordenamiento Urbano impulsado por distintas dependencias municipales, autoridades retiraron cuatro dompes de tiliches, escombros y llantas acumuladas en el exterior de un domicilio ubicado sobre la calle Loma Negra, en la colonia Buenos Aires.

El director de Limpia, Gibran Solís Kanahan, informó que el inmueble ya había sido intervenido meses atrás luego de múltiples denuncias vecinales relacionadas con acumulamiento de objetos y obstrucción de banquetas y áreas de circulación.

“Hace algunos meses se aplicó una sanción y se hizo una limpieza. En aquel momento se dejaron algunos artículos pendientes bajo el compromiso del ciudadano responsable de retirarlos, pero lamentablemente no cumplió”, indicó el funcionario.

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Debido a la reincidencia, el caso fue retomado en una mesa de trabajo interinstitucional celebrada esta semana, donde se determinó realizar una nueva intervención para concluir con el retiro de objetos y estructuras colocadas sobre la vía pública.

Durante el operativo fueron retirados cuatro dompes de tiliches, escombros y neumáticos, además de demolerse pequeñas construcciones y bancas instaladas sobre banquetas y áreas de circulación peatonal.

Las labores contaron con la participación de personal de las direcciones de Ecología, Desarrollo Urbano, Regulación Comercial, Seguridad Vial, Seguridad Pública Municipal y Servicios Públicos, así como elementos del Ejército Mexicano.

Solís Kanahan señaló que estas acciones forman parte de un programa permanente orientado a recuperar espacios públicos y garantizar la movilidad de peatones y automovilistas.

“Invitamos a todas aquellas personas que tengan alguna banca, adorno o accesorio construido sobre la banqueta a retirarlo, ya que esto contraviene los reglamentos municipales”, expresó.

Autoridades municipales informaron que el propietario del inmueble podría enfrentar sanciones económicas agravadas por reincidencia, además de multas por impacto ambiental y obstrucción de la vía pública.

La Dirección de Ecología adelantó que aplicará una sanción equivalente a 50 UMAS, mientras que Desarrollo Urbano también impondrá multas relacionadas con las irregularidades detectadas durante la intervención.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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