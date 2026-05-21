Invita IPACULT a concierto de la Filarmónica Joven en la Parroquia Santa Inés

El recital gratuito forma parte del programa “Sinfonías Comunitarias” impulsado por el Gobierno Municipal.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) invitó a la ciudadanía al concierto que ofrecerá la Filarmónica Joven de Ciudad Juárez este domingo 24 de mayo a las 5:00 de la tarde en la Parroquia Santa Inés, como parte del programa “Sinfonías Comunitarias”.
La presentación musical se realizará en el recinto ubicado en las calles Allende y Loma Encantada 108, en la colonia Buenos Aires, con acceso gratuito para las familias juarenses.
Durante una conferencia de prensa, Jazmín Gallegos, en representación de la directora del IPACULT, Ogla Liset Olivas, destacó que estas actividades buscan acercar la cultura y las artes a distintos sectores de la comunidad.
“El programa ‘Sinfonías Comunitarias’ busca llevar la música sinfónica a distintos puntos de la ciudad, descentralizando la oferta cultural y permitiendo que más personas tengan acceso a espectáculos artísticos de calidad”, señaló.
El concierto incluirá obras representativas del repertorio clásico internacional, entre ellas la obertura Poeta y Campesino de Franz Von Suppé y la Sinfonía No. 5 de Franz Schubert.
El director artístico Jove García explicó que el repertorio fue seleccionado para acercar al público a piezas reconocidas por su riqueza melódica y fuerza orquestal.
Además, destacó el trabajo formativo y social que desarrolla la Filarmónica Joven de Ciudad Juárez mediante el proyecto “Orquestando el Tejido Social a Través de la Música”.
La iniciativa trabaja con niñas, niños y jóvenes a través de procesos de formación musical orientados a fortalecer valores como la disciplina, el trabajo en equipo y la sensibilidad artística.
El Gobierno Municipal y el IPACULT reiteraron la invitación a la ciudadanía para asistir al concierto y disfrutar de una experiencia cultural gratuita en un ambiente familiar.
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