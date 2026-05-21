Invita IPACULT a concierto de la Filarmónica Joven en la Parroquia Santa Inés

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El recital gratuito forma parte del programa “Sinfonías Comunitarias” impulsado por el Gobierno Municipal.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) invitó a la ciudadanía al concierto que ofrecerá la Filarmónica Joven de Ciudad Juárez este domingo 24 de mayo a las 5:00 de la tarde en la Parroquia Santa Inés, como parte del programa “Sinfonías Comunitarias”.

La presentación musical se realizará en el recinto ubicado en las calles Allende y Loma Encantada 108, en la colonia Buenos Aires, con acceso gratuito para las familias juarenses.

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Durante una conferencia de prensa, Jazmín Gallegos, en representación de la directora del IPACULT, Ogla Liset Olivas, destacó que estas actividades buscan acercar la cultura y las artes a distintos sectores de la comunidad.

“El programa ‘Sinfonías Comunitarias’ busca llevar la música sinfónica a distintos puntos de la ciudad, descentralizando la oferta cultural y permitiendo que más personas tengan acceso a espectáculos artísticos de calidad”, señaló.

El concierto incluirá obras representativas del repertorio clásico internacional, entre ellas la obertura Poeta y Campesino de Franz Von Suppé y la Sinfonía No. 5 de Franz Schubert.

El director artístico Jove García explicó que el repertorio fue seleccionado para acercar al público a piezas reconocidas por su riqueza melódica y fuerza orquestal.

Además, destacó el trabajo formativo y social que desarrolla la Filarmónica Joven de Ciudad Juárez mediante el proyecto “Orquestando el Tejido Social a Través de la Música”.

La iniciativa trabaja con niñas, niños y jóvenes a través de procesos de formación musical orientados a fortalecer valores como la disciplina, el trabajo en equipo y la sensibilidad artística.

El Gobierno Municipal y el IPACULT reiteraron la invitación a la ciudadanía para asistir al concierto y disfrutar de una experiencia cultural gratuita en un ambiente familiar.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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