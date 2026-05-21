Inaugura Municipio pozos de absorción en avenida Insurgentes

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Las obras buscan reducir encharcamientos históricos en la zona durante la temporada de lluvias.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, inauguró esta semana cinco pozos de absorción construidos sobre la avenida Insurgentes, con el objetivo de disminuir los encharcamientos que históricamente se registran en ese sector durante las lluvias.

Las obras fueron realizadas en calles colindantes a la vialidad principal, específicamente en Francisco Márquez, Fernando Montes de Oca y Juan Escutia.

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La inversión destinada a estos trabajos fue de 2 millones 184 mil 053 pesos, recurso aplicado para la construcción de cinco estructuras hidráulicas orientadas al desalojo pluvial.

“Estamos entregando 5 pozos de absorción, esta es una zona que se ha inundado siempre, al parecer ya pasó la primera prueba”, expresó el alcalde Cruz Pérez Cuéllar.

De acuerdo con información de la Dirección General de Obras Públicas, en la calle Francisco Márquez se construyeron dos pozos de absorción, otros dos en Fernando Montes de Oca y uno más en la calle Juan Escutia.

El titular de Obras Públicas, Daniel González García, informó que estas acciones forman parte de un proyecto más amplio que contempla la construcción de 56 pozos de absorción distribuidos en 33 puntos de distintos sectores de Ciudad Juárez.

“Todos sabemos que aquí siempre es un encharcamiento muy severo que ha durado bastantes años y esta es una de las primeras acciones que estamos haciendo con el fondo que se bajó el año pasado”, indicó el funcionario.

Autoridades municipales señalaron que las obras buscan reducir riesgos de inundación y mejorar la movilidad en zonas con antecedentes de acumulación de agua durante temporadas de precipitaciones intensas.

Durante el recorrido, Luis Torres, gerente de un negocio ubicado en la zona, comentó que el sector históricamente se veía afectado por las lluvias, aunque destacó que tras una reciente precipitación no se registraron afectaciones importantes.

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