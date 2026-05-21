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Participan estudiantes del Colegio Rayenare en programa cultural del MAHCH

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
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Alumnas y alumnos recorrieron salas históricas y realizaron un taller de máscaras prehispánicas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Estudiantes de cuarto y quinto grado del Colegio Rayenare participaron en el programa “Grandes Exploradores”, desarrollado por el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal (MAHCH).

Durante la visita, las y los alumnos realizaron un recorrido guiado por distintas salas permanentes del museo, donde conocieron aspectos relacionados con la historia, arqueología y patrimonio cultural de la región.

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Entre los espacios visitados se encuentran las salas Paquimé, Entorno Natural, Dunas de Samalayuca, Petrograbados, Jornada Mogollón, Entrega de Chamizal y México Prehispánico.

La actividad concluyó con un taller de máscaras prehispánicas, en el que las niñas y niños decoraron piezas de manera creativa como parte de una dinámica orientada al aprendizaje artístico y cultural.

El programa tiene como objetivo fortalecer el conocimiento de estudiantes sobre temas relacionados con la naturaleza, la historia y la prehistoria en Mesoamérica mediante actividades didácticas y participativas.

Acompañados por sus maestras y maestros, las y los estudiantes recorrieron las distintas áreas del museo y participaron en ejercicios interactivos enfocados en fomentar el interés por el patrimonio histórico y cultural.

El Gobierno Municipal y el IPACULT señalaron que este tipo de programas buscan acercar a niñas, niños y jóvenes al conocimiento, el arte y la historia de Ciudad Juárez, mediante experiencias educativas desarrolladas en espacios culturales de la ciudad.

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