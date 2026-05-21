Participa IPACULT en análisis de proyectos culturales para Ciudad Juárez

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La Comisión Edilicia de Cultura revisó iniciativas artísticas y de intercambio cultural para la frontera.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) participó en la sesión de la Comisión Edilicia de Cultura, donde se analizaron distintos proyectos orientados al fortalecimiento de la actividad artística y cultural en la ciudad.

La reunión fue encabezada por la regidora Patricia Mendoza Rodríguez, coordinadora de la comisión, y contó con la presencia de Jazmín Gallegos, directora de Desarrollo Cultural del IPACULT, en representación de la titular del instituto, Ogla Liset Olivas.

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Durante la sesión participaron integrantes de la Red de Museos y Centros Culturales de Ciudad Juárez, quienes expusieron las actividades y objetivos de este organismo enfocado en promover el arte, la historia y la ciencia mediante exposiciones, talleres y eventos comunitarios.

La red agrupa a diversos recintos culturales y científicos de la ciudad con el propósito de fortalecer la identidad fronteriza y el tejido social, a través de actividades dirigidas a distintos sectores de la población.

En la reunión también se presentó la propuesta del proyecto “Arte Fronterizo: visiones desde Tijuana”, programado para desarrollarse en Ciudad Juárez durante el mes de agosto.

La iniciativa contempla la visita de Carmen Cuenca y Daril Fortis, con el objetivo de generar espacios de intercambio cultural y fortalecer el ecosistema artístico local mediante el diálogo con agentes culturales de otras ciudades fronterizas.

Durante la exposición se destacó la necesidad de ampliar los espacios de profesionalización, análisis crítico y vinculación para la comunidad artística juarense, mediante programas accesibles y colaborativos.

Asimismo, se dio a conocer una propuesta para traer a Ciudad Juárez a la directora de orquesta Alondra de la Parra junto con la Orquesta Filarmónica de México, como parte de la gira “Fuego y Movimiento”, prevista tentativamente para octubre próximo.

La Comisión Edilicia de Cultura está integrada además por las regidoras Gloria Mirazo y Luz Clara Cristo, quienes participaron en el análisis de los proyectos culturales presentados durante la sesión.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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