Avanza rehabilitación del Centro Comunitario OPI en la colonia Díaz Ordaz

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La obra presenta un avance del 55 por ciento y se desarrolla mediante Presupuesto Participativo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Obras Públicas del Municipio informó que continúan los trabajos de rehabilitación del Centro Comunitario OPI, ubicado en la colonia Gustavo Díaz Ordaz, proyecto que actualmente registra un avance del 55 por ciento.

La obra se realiza mediante el esquema de Presupuesto Participativo y contempla mejoras integrales en las instalaciones para beneficio de las familias del sector.

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El titular de Obras Públicas, Daniel González García, indicó que el proyecto cuenta con una inversión de 9 millones 201 mil 344 pesos con 9 centavos.

Los trabajos actuales incluyen aplanados interiores y exteriores, instalación de equipos de aire acondicionado, fabricación de losas e impermeabilización, además de labores relacionadas con el sistema eléctrico del inmueble.

El funcionario señaló que las adecuaciones permitirán ofrecer un espacio más funcional y adecuado para las actividades comunitarias y de atención ciudadana que se desarrollan en el lugar.

Asimismo, destacó que este tipo de proyectos forman parte de las acciones impulsadas por el Gobierno Municipal para fortalecer la infraestructura social y los espacios de convivencia en distintos sectores de Ciudad Juárez.

El Centro Comunitario OPI dará servicio a habitantes de la colonia Gustavo Díaz Ordaz y zonas aledañas, con instalaciones rehabilitadas para actividades recreativas, educativas y comunitarias.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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