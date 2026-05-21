Invitan a participar en el Segundo Torneo Municipal de Ajedrez 2026

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El evento gratuito se realizará el 23 de mayo en la Biblioteca Pública Municipal Bonanza Biné.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Educación, invitó a la ciudadanía a participar en el Segundo Torneo Municipal de Ajedrez 2026 “En honor a las maestras y maestros”, que se llevará a cabo el próximo sábado 23 de mayo en la Biblioteca Pública Municipal Bonanza Biné.

El director de Educación, Guillermo Alvídrez Olivas, informó que el torneo tiene como objetivo promover la práctica del ajedrez como herramienta de desarrollo intelectual, concentración y convivencia entre personas de distintas edades.

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La competencia iniciará a las 10:00 de la mañana en las instalaciones de la biblioteca ubicada sobre la calle Francisco Wong, en el fraccionamiento Paseo del Real.

El torneo contará con categorías para adultos, adolescentes, niñas y niños, con el propósito de brindar espacios de participación tanto para jugadores principiantes como para competidores con experiencia.

En la categoría de adultos se contemplan divisiones de Primera Fuerza, Segunda Fuerza, Tercera Fuerza para personas mayores de 50 años y Femenil Libre, abierta a cualquier edad.

Además, se habilitaron categorías juveniles para participantes de 16 a 17 años, 14 a 15 años y 12 a 13 años, así como categorías infantiles para menores de 10 y 11 años, de 8 y 9 años y de 7 años o menos.

“El torneo busca promover la práctica del ajedrez como una herramienta de desarrollo intelectual, concentración y convivencia entre participantes de distintas edades”, señaló Guillermo Alvídrez Olivas.

Las inscripciones son gratuitas y se realizan mediante un formulario electrónico habilitado por la Dirección de Educación, previo a la fecha del evento.

El funcionario destacó que esta actividad forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno Municipal para fortalecer programas educativos, culturales y recreativos que fomenten el pensamiento estratégico y la convivencia familiar en Ciudad Juárez.

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