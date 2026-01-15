Inicia J+ reposición del Colector Nadadores para atender problemática sanitaria del norponiente

Publicidad - LB2 -

La obra contempla una inversión histórica de más de 134 millones de pesos y beneficiará a más de 100 mil habitantes de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con el objetivo de atender una problemática sanitaria que por años ha afectado a familias del norponiente de la ciudad, la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (J+) inició este 15 de enero los trabajos de reposición del Colector Nadadores, una obra estratégica para mejorar el sistema de drenaje sanitario en la zona.

Habitantes de calles como Canutillo, Villa Coronado y sectores aledaños han enfrentado brotes constantes de aguas negras, retorno de descargas sanitarias al interior de viviendas, malos olores persistentes, alcantarillas dañadas y deficiencias estructurales en el servicio de drenaje, lo que ha generado riesgos a la salud pública y afectaciones al entorno urbano.

- Publicidad - HP1

Ante este escenario, la J+ destina una inversión de 134 millones 679 mil pesos para la reposición del colector, proyecto que contempla la instalación de 2.8 kilómetros de nueva tubería de drenaje sanitario, diseñada para garantizar un funcionamiento eficiente y de largo plazo.

“Esta obra es muy importante, ya que la tubería tiene alrededor de 50 años, es de concreto, está azolvada y tapada, lo que ha provocado los brotes; por eso se realizará esta reposición para mejorar toda el área”, explicó el arquitecto Héctor del Toro, supervisor de la obra.

De acuerdo con la dependencia, la infraestructura existente presenta un avanzado grado de deterioro, al contar con tubería de apenas ocho pulgadas de diámetro, insuficiente para la demanda actual, situación que será corregida con esta intervención integral.

La reposición del Colector Nadadores beneficiará directamente a más de 100 mil juarenses, al restablecer el adecuado funcionamiento de la red sanitaria, reducir riesgos a la salud, rehabilitar alcantarillas y mejorar de manera sustancial las condiciones de salubridad en el sector.

Como parte del proceso previo al arranque de la obra, personal de la J+ sostuvo reuniones informativas con vecinos, con el propósito de explicar el alcance del proyecto, los beneficios esperados y atender inquietudes de la comunidad.

Los trabajos se desarrollarán en las inmediaciones del bordo y la zona fronteriza con Estados Unidos, para lo cual se gestionó el apoyo y autorización de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, permitiendo el uso temporal del bordo como vía de acceso para maquinaria y acarreo, con el fin de minimizar afectaciones a la movilidad urbana.

Con esta acción, la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez refuerza su compromiso de modernizar la infraestructura hidráulica y atender obras prioritarias que impacten de manera directa en la calidad de vida de la población.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.