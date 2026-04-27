Visitan estudiantes planta tratadora para conocer proceso de reutilización del agua en Juárez

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Alumnos de secundaria recorren instalaciones y aprenden sobre uso sustentable del recurso hídrico.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) recibió a estudiantes de secundaria del Colegio Hispano Inglés, quienes realizaron un recorrido por la Planta Tratadora de Aguas Residuales Norte para conocer el proceso de tratamiento y reutilización del agua.

Durante la visita, se explicó la importancia del aprovechamiento del agua tratada, especialmente en el riego de áreas verdes, como una alternativa para preservar el consumo de agua potable en la ciudad.

“Aprendimos correctamente, tuvimos un buen guía que nos estuvo explicando cada uno de los procesos en la planta tratadora”

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Docentes y alumnos participaron activamente con preguntas sobre el funcionamiento de la planta, lo que permitió reforzar conocimientos sobre el cuidado del agua y el impacto de las actividades cotidianas en el sistema de drenaje.

El personal de la JMAS detalló que estas instalaciones operan con tecnología biológica de última generación, mediante microorganismos que permiten eliminar contaminantes y garantizar la calidad del agua tratada.

Asimismo, se destacó que este tipo de visitas buscan fomentar la cultura del cuidado del agua desde temprana edad, promoviendo prácticas responsables en el uso del recurso.

Autoridades señalaron que los recorridos están abiertos a distintos niveles educativos, como parte de una estrategia para acercar a la población al conocimiento de la infraestructura hídrica de la ciudad.

Con estas acciones, la JMAS refuerza su compromiso con la educación ambiental y el uso sustentable del agua, en beneficio de la comunidad juarense.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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