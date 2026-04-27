Reportan retiro de visa a gobernador de Sinaloa, según medio estadounidense

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Publicación señala que la medida formaría parte de una estrategia anticorrupción de Estados Unidos.

Ciudad de México (ADN/Arturo Hernández) – El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, habría perdido su visa para ingresar a Estados Unidos desde 2025, de acuerdo con una publicación de un medio estadounidense, que lo incluye entre políticos mexicanos sujetos a esta medida.

El reporte señala que el mandatario estatal forma parte de un grupo de figuras públicas que presuntamente ya no cuentan con autorización para viajar al vecino país, en un contexto de acciones enfocadas en posibles vínculos con actividades ilícitas.

“El mandatario se suma a otros perfiles de la política nacional que presuntamente ya no cuentan con autorización para viajar a Estados Unidos”

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Según la información difundida, estas decisiones formarían parte de una estrategia anticorrupción impulsada por autoridades estadounidenses, la cual podría incluir no solo la cancelación de visas, sino también eventuales procesos legales.

El texto también hace referencia a distintos episodios políticos en Sinaloa, señalando que el gobernador ha enfrentado cuestionamientos públicos, aunque ha rechazado cualquier relación con grupos delictivos.

Asimismo, se menciona que la permanencia del mandatario en el cargo ha sido interpretada, en ese contexto, como resultado de dinámicas políticas internas.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial por parte de autoridades estadounidenses o mexicanas respecto a la supuesta revocación del documento migratorio.

El caso se suma a un escenario de creciente escrutinio internacional sobre figuras políticas, en medio de debates sobre corrupción, seguridad y cooperación bilateral entre México y Estados Unidos.

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