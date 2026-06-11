Desata presentación de Shakira rumores sobre uso de una doble en inauguración del Mundial

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Usuarios en redes sociales cuestionaron la apariencia de la cantante durante el espectáculo realizado en el Estadio Ciudad de México

Ciudad de México (ADN/Staff) – La participación de Shakira durante la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 generó una ola de especulaciones en redes sociales, donde usuarios cuestionaron si la persona que apareció en el escenario del Estadio Ciudad de México era realmente la artista colombiana.

Tras concluir el espectáculo, plataformas como X, TikTok y Facebook se llenaron de comentarios que señalaban diferencias en la apariencia física y los movimientos de la intérprete, alimentando versiones sobre un supuesto uso de una doble durante la presentación.

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Las especulaciones surgieron principalmente por el vestuario utilizado por la cantante, quien apareció con una peluca y lentes oscuros durante parte de su actuación, elementos que algunos usuarios consideraron inusuales respecto a otras presentaciones recientes de la artista.

Entre los comentarios difundidos en redes sociales también se mencionó el nombre de Rebecca Maiellano, conocida internacionalmente como “Shakibecca”, una imitadora venezolana que ha ganado notoriedad por su parecido físico con la intérprete de “Hips Don’t Lie”.

La controversia aumentó debido a que algunos espectadores señalaron que durante la transmisión televisiva hubo pocas tomas cercanas del rostro de la cantante, situación que alimentó las teorías difundidas en internet.

Hasta el momento no existe evidencia pública que respalde las versiones sobre la participación de una doble, ni la artista ni los organizadores de la ceremonia han emitido algún posicionamiento respecto a los comentarios generados en redes sociales.

La presentación de Shakira formó parte del espectáculo inaugural del Mundial 2026, junto con otros artistas nacionales e internacionales que participaron en la ceremonia previa al encuentro entre México y Sudáfrica.

El debate se mantuvo entre las principales tendencias digitales durante las horas posteriores al espectáculo, reflejando el impacto que tuvo la participación de la cantante colombiana en uno de los eventos más vistos del inicio de la Copa del Mundo.

Con información de redes sociales y reportes periodísticos