Disfrutan familias juarenses del arranque del Mundial 2026 en el Estadio 8 de Diciembre

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El Gobierno Municipal habilitó transmisiones gratuitas de los 50 partidos del torneo para la comunidad fronteriza.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Cientos de familias juarenses acudieron al Estadio Municipal 8 de Diciembre para seguir la ceremonia inaugural y el primer encuentro de la Copa Mundial de Futbol FIFA 2026 entre las selecciones de México y Sudáfrica.

El recinto, ubicado en el suroriente de la ciudad, fue acondicionado con pantallas gigantes para transmitir de manera gratuita los encuentros del torneo, como parte de una estrategia para acercar la experiencia mundialista a la población.

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El director del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez (IMDEJ), Juan Escalante, informó que el espacio permanecerá habilitado desde el 11 de junio y hasta el 19 de julio, permitiendo a las familias disfrutar de los 50 partidos programados durante la competencia.

Desde las primeras horas de la jornada comenzaron a llegar aficionados portando banderas nacionales y camisetas de la Selección Mexicana para apoyar al conjunto tricolor en su debut mundialista.

“Será desde este jueves 11 de junio y hasta el 19 de julio que se ofrecerá este espacio para que las familias juarenses puedan asistir y disfrutar de esta fiesta futbolera”.

Además de la transmisión de los encuentros, el evento cuenta con puestos de comida, bebidas y actividades recreativas organizadas por patrocinadores, quienes realizan dinámicas dirigidas principalmente a niñas y niños.

En el exterior del estadio también se instalaron juegos mecánicos para complementar la experiencia familiar, en un espacio ubicado sobre la calle Soneto y Lote Bravo, en la colonia Parajes de San Isidro.

Las autoridades municipales señalaron que la iniciativa busca fomentar la convivencia social y ofrecer opciones de entretenimiento accesibles para los habitantes de distintos sectores de la ciudad durante el desarrollo del Mundial.

“Invitar a los residentes de este sector de la ciudad para que aprovechen y vengan al estadio”.

De manera simultánea, el Gobierno Municipal habilitó otro punto de reunión en la Plaza de la Mexicanidad, donde también se instaló una pantalla gigante para la transmisión de los partidos de la Copa Mundial FIFA 2026.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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