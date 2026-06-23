Destacan atletas juarenses con tres medallas en Campeonato Iberoamericano U-20

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Gerardo Hernández y Georgina Sosa aportaron preseas para México durante la competencia celebrada en Lima, Perú.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez reconoció la participación de los atletas Gerardo Hernández y Georgina Sosa en la primera edición del Campeonato Iberoamericano de Atletismo U-20, celebrado en Lima, Perú, donde contribuyeron a la obtención de tres medallas para la delegación mexicana.

Los deportistas juarenses, dirigidos por el entrenador Cosme Rodríguez, compitieron en pruebas de relevos 4×400 metros y lograron subir al podio internacional, consolidando la presencia del atletismo fronterizo en competencias de alto nivel.

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Gerardo Hernández se convirtió en doble campeón del certamen al conquistar dos medallas de oro, una de ellas en la prueba de relevo mixto 4×400 metros, donde el equipo mexicano registró un tiempo oficial de 3:24.10 minutos.

El atleta también formó parte del relevo varonil 4×400 metros que obtuvo el primer lugar, sumando así su segunda presea dorada dentro de la competencia continental.

Por su parte, Georgina Sosa integró el equipo mexicano que participó en el relevo femenil 4×400 metros, prueba en la que el conjunto nacional concluyó con un tiempo de 3:49.47 minutos.

La actuación del equipo permitió a la atleta juarense obtener la medalla de bronce, contribuyendo al desempeño general de la representación mexicana en el campeonato.

Las tres preseas obtenidas por los atletas fronterizos formaron parte del total alcanzado por México en la competencia juvenil.

La delegación nacional concluyó el Campeonato Iberoamericano U-20 con nueve medallas, distribuidas en tres de oro, dos de plata y cuatro de bronce, resultado que la colocó entre las representaciones más destacadas del certamen celebrado en la capital peruana.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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