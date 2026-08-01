Entrega Desarrollo Social despensas a mil familias de poblados rurales

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La dependencia municipal distribuyó apoyos alimentarios en ocho comunidades como parte del programa Cruzada por tu Familia.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Desarrollo Social entregó este sábado despensas a mil familias residentes de ocho poblados rurales del municipio, informó el titular de la dependencia, Hugo Vallejo.

La distribución de apoyos se realizó en Samalayuca, El Millón, Tres Jacales, Jesús Carranza, San Agustín, San Isidro, Loma Blanca y El Sauzal.

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“Este día recorrimos ocho poblados”, señaló el funcionario al informar sobre la jornada de entrega.

Las despensas fueron distribuidas mediante el programa Cruzada por tu Familia, implementado para atender las necesidades alimentarias de familias en distintos sectores urbanos y rurales de Ciudad Juárez.

Vallejo indicó que durante la jornada del viernes fueron beneficiadas alrededor de 10 mil familias en diferentes puntos de la ciudad, mientras que este sábado las acciones se concentraron en las comunidades ubicadas fuera de la mancha urbana.

El funcionario agregó que la instrucción de la Presidencia Municipal es mantener activos los programas de asistencia social y ampliar su alcance entre la población que requiere este tipo de apoyos.

Desarrollo Social informó que continuará con la entrega de despensas y la operación de sus programas comunitarios en colonias y poblados del municipio.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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