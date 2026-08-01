Alertan por riesgos de arrojar basura y ocupar cauces de arroyos

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Limpia advirtió que muebles, vehículos y escombro pueden obstruir corrientes y convertirse en proyectiles durante lluvias intensas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Limpia exhortó a los habitantes y propietarios de negocios ubicados cerca de arroyos a evitar el depósito de basura, tiliches, escombro, vehículos y otras estructuras dentro de los cauces, debido al riesgo que representan durante la temporada de lluvias.

El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, informó que cuadrillas municipales mantienen labores de limpieza en el arroyo localizado sobre la calle Los Alcaldes, detrás del panteón municipal Colinas de Juárez, donde fueron detectadas diversas condiciones que podrían afectar a la población.

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El funcionario explicó que, después de que trabajadores limpiaron un tramo durante la tarde, horas más tarde fue abandonado un sillón en el mismo punto, por lo que el personal tuvo que regresar para retirarlo.

Durante el recorrido de supervisión también fueron localizados dos vehículos fuera de uso colocados prácticamente sobre el cauce, así como acumulaciones de escombro utilizadas para construir taludes o plataformas improvisadas frente a algunos establecimientos.

Solís Kanahan advirtió que llantas, defensas, muebles, partes de automóviles y piezas de concreto pueden ser arrastradas por una corriente fuerte y convertirse en objetos capaces de causar daños a viviendas, vehículos o personas.

“Los arroyos son cuerpos que están construidos para salvar vidas y patrimonios”.

El director de Limpia señaló que mantener despejados estos espacios es una responsabilidad compartida entre autoridades y ciudadanía, especialmente entre quienes habitan o desarrollan actividades comerciales en las zonas cercanas a los cauces.

También pidió a los vecinos colaborar en la vigilancia y reportar a las personas que sean sorprendidas arrojando residuos. La dependencia recomendó utilizar los Puntos Limpios y los programas de destilichadero para disponer adecuadamente de muebles, llantas y objetos en desuso.

El funcionario recordó que estas conductas pueden derivar en sanciones administrativas y señaló que se trabaja en propuestas para definir los casos en los que podría proceder un arresto, particularmente cuando las acciones representen un peligro para la comunidad.

Entre las prácticas consideradas de riesgo se encuentran la ocupación y contaminación de cauces, las quemas a cielo abierto y los derrames de hidrocarburos en el suelo. La dependencia reiteró el llamado a utilizar los mecanismos municipales para la disposición responsable de residuos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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