Mantiene Municipio Puntos Limpios activos en colonias de Ciudad Juárez

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Los contenedores estarán disponibles hasta el lunes 3 de agosto para recibir muebles, tiliches, artículos en desuso y pocas llantas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal mantendrá activos durante este fin de semana diversos Puntos Limpios a tu Colonia para facilitar a las familias juarenses la disposición de muebles, tiliches y otros objetos que ya no utilizan.

La Dirección General de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Limpia, instaló contenedores en distintos sectores de la ciudad, los cuales permanecerán disponibles hasta el lunes 3 de agosto.

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Uno de los puntos se encuentra en el cruce de las calles Plan de Ayala y Vicente Guerrero, en la colonia Zaragoza, como parte del programa Cruzando Esfuerzos.

También fueron colocados contenedores en las calles Grosella y Jiquilpan, de la colonia Eréndira, así como en Villas de Alejandro y Villas de Austria, dentro del fraccionamiento Villas del Sur.

Otro Punto Limpio opera en la calle Hacienda San Miguel, a la altura del parque Kanilaka Nawá.

En estos espacios se pueden depositar muebles, tiliches, artículos acumulados en viviendas o patios y llantas en cantidades menores, informó el director de Limpia, Gibrán Solís Kanahan.

El funcionario explicó que los contenedores están programados para ser retirados el próximo lunes, aunque algunos podrían permanecer por más tiempo dependiendo de la cantidad de residuos recibidos y de la participación de los vecinos.

La dependencia invitó a la población a aprovechar el fin de semana para limpiar hogares y patios, separar los objetos que ya no sean de utilidad y trasladarlos a los puntos habilitados.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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