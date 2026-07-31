Investigan a agente vial por presunta amenaza con arma de fuego

Publicidad - LB2 -

El Gobierno municipal abrió un procedimiento disciplinario para esclarecer la actuación del elemento señalado por una mujer.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El Gobierno municipal inició un procedimiento disciplinario contra un agente de la Coordinación General de Seguridad Vial, señalado por presuntamente amenazar a una mujer con su arma de cargo.

El presidente municipal en funciones, Héctor Ortiz Orpinel, informó que la corporación abrió una carpeta de investigación interna para esclarecer las circunstancias en las que habría ocurrido el incidente.

- Publicidad - HP1

“En el tema disciplinario de la corporación se abrió una carpeta de investigación”.

El funcionario indicó que el expediente será revisado conforme a los protocolos internos de la corporación, además de la información recabada inicialmente sobre el caso.

Ortiz Orpinel señaló que los datos disponibles apuntan a que el conflicto tendría un origen familiar; sin embargo, precisó que esa circunstancia no impide que la conducta del agente sea investigada por las instancias municipales.

La administración municipal mantiene una política de cero tolerancia frente a conductas indebidas de integrantes de las corporaciones de seguridad, por lo que el caso continuará bajo análisis disciplinario.

Hasta el momento no se informó si el elemento fue separado temporalmente de sus funciones ni el plazo previsto para concluir la investigación interna.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.