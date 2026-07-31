Acerca JMAS descuentos y convenios a familias de la colonia Aztecas

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La séptima edición del programa “Cerca de ti” ofreció descuentos, convenios de pago y registro para personas adultas mayores.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez realizó una nueva edición del programa “Cerca de ti” en la colonia Aztecas, donde familias del sector acudieron para acceder a descuentos, convenios de pago y apoyos para regularizar sus cuentas.

La jornada se llevó a cabo en la Unidad Deportiva “Ramón Guzmán Gallegos”, ubicada sobre la calle Perimetral Carlos Amaya, donde fueron instalados diversos módulos de atención para las y los usuarios.

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Luz Gómez, encargada de los Centros de Atención a Usuarios de la JMAS, informó que esta fue la séptima edición del programa, mediante el cual se ofrecieron descuentos en recargos, convenios de pago y registro al programa de apoyo para personas adultas mayores.

“Los convenios se pueden hacer hasta con un 30 por ciento del adeudo en el que quede la cuenta después del descuento”.

La funcionaria explicó que los descuentos en recargos fueron del 100 por ciento, mientras que en el rezago pudieron ir del 20 al 80 por ciento, dependiendo de la situación particular de cada usuario.

Para acceder a los beneficios, las personas usuarias debían presentar recibo de agua e identificación oficial en original y copia. En el caso de adultos mayores interesados en el programa INSEN, también se solicitó la credencial del INAPAM.

Además de los servicios propios de la JMAS, durante la jornada se llevaron a cabo actividades del departamento de Cultura del Agua para fomentar el uso responsable del recurso.

En el lugar también fueron instalados módulos de vacunación, expedición de constancias de antecedentes penales y emisión de actas de nacimiento, con el objetivo de acercar más servicios a la comunidad.

“Mi deuda era de 57 mil y pasó a un solo pago de 7 mil pesos. Todo fue muy bien, les platiqué mi situación y me dieron un descuento, ya me siento más tranquilo”.

Entre los beneficiarios, vecinos de las colonias Aztecas y Emiliano Zapata destacaron que los descuentos representaron un apoyo importante para su economía y les permitieron avanzar en la regularización de sus cuentas.

La JMAS informó que el programa “Cerca de ti” se realiza de manera mensual, por lo que la siguiente edición está programada para agosto.

El organismo reiteró su compromiso de mantener cercanía con las y los usuarios y brindar alternativas que faciliten la regularización de adeudos mediante esquemas de atención directa en las colonias.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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