Preside Sheinbaum graduación de 211 guardiamarinas en Veracruz

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La Presidenta afirmó que México confía en la nueva generación naval, integrada por 138 hombres y 73 mujeres.

Alvarado, Veracruz (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la graduación de 211 ingenieros guardiamarina de la Heroica Escuela Naval Militar, generación 2022-2026, en una ceremonia realizada en Alvarado, Veracruz.

Durante el acto, la mandataria federal felicitó a las y los egresados por alcanzar el grado de guardiamarina y señaló que asumirán la responsabilidad de defender la soberanía nacional, proteger a la población y servir al país desde la Secretaría de Marina.

“México cree en ustedes, México confía en ustedes, México sabe que cuando los necesite estarán ahí como han estado siempre las y los marinos de nuestra patria”.

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Sheinbaum Pardo destacó que la Secretaría de Marina es una de las instituciones que mayor confianza inspira entre la población, por su participación en labores de auxilio durante huracanes, inundaciones, rescates, protección de costas, cuidado de puertos y defensa de la soberanía.

La Presidenta reconoció a las familias de las y los graduados por acompañar el proceso de formación de los nuevos elementos navales, así como al secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, por su labor al frente de la institución.

Como parte de la ceremonia, la Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas realizó el pase de lista de honor a los héroes de la Heroica Escuela Naval Militar y del Heroico Colegio Militar.

También entregó premios académicos a cadetes con los mejores promedios de aprovechamiento, condecoraciones a personal de guardiamarina y el sable a las y los nuevos integrantes egresados de la institución naval.

La generación 2022-2026 tuvo como padrino al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien acudió a la ceremonia junto con autoridades federales y mandos de las Fuerzas Armadas.

El secretario de Marina informó que de los 211 egresados, 138 son hombres y 73 mujeres, cifra que representa el número más alto de mujeres graduadas de la Heroica Escuela Naval Militar.

De acuerdo con la distribución académica y operativa, 170 egresaron del Cuerpo General para comandar buques de la Armada de México, 27 de Infantería para operaciones terrestres y anfibias, y 14 como pilotos aeronavales.

La guardiamarina Isla López Aquino agradeció la presencia de la Presidenta en la ceremonia y señaló que su asistencia representa un respaldo del Gobierno de México a la juventud formada en instituciones navales.

Sheinbaum Pardo exhortó a las y los nuevos guardiamarinas a ejercer el liderazgo con ejemplo, honestidad y vocación de servicio, al recordar que la autoridad solo tiene sentido cuando se orienta al bienestar del pueblo.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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