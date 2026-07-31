Sigue grave hombre baleado por el exnovio de su acompañante en motel de Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

La víctima permanece en terapia intensiva con pronóstico reservado, mientras la Fiscalía mantiene la búsqueda del presunto agresor.

Ciudad Juárez (ADN/Arturo Hernández).- La Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene un operativo para localizar a Diego A., señalado como el presunto responsable de disparar en la cabeza a un hombre de 29 años al interior del motel Las Palmas, ubicado sobre la avenida Ejército Nacional.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el ataque ocurrió la tarde del jueves cuando la víctima se encontraba en una de las habitaciones del establecimiento acompañada de una mujer. Las primeras indagatorias apuntan a que el agresor sería el exnovio de la acompañante.

- Publicidad - HP1

Tras la agresión, los responsables se apoderaron de una camioneta Jeep Cherokee propiedad de la mujer y huyeron del lugar. Posteriormente, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal localizaron la camioneta, junto con otro vehículo relacionado con los hechos, en distintos puntos de la ciudad. Ambas unidades fueron aseguradas para la realización de los peritajes correspondientes.

La víctima continúa hospitalizada en terapia intensiva con pronóstico reservado, debido a la gravedad de la lesión ocasionada por el impacto de bala en la cabeza, informaron fuentes cercanas a la investigación.

En tanto, agentes de la Policía Ministerial continúan con las diligencias para ubicar a Diego A., quien permanece prófugo y es considerado el principal sospechoso del atentado.

La Fiscalía informó que las investigaciones siguen en curso para esclarecer plenamente los hechos y determinar la posible participación de otras personas en el ataque.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.