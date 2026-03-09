Realizan jornada de bienestar animal en Parajes de San Juan

InicioEstadoJuárez / El Paso

Brigada gratuita aplicó vacunas y tratamientos preventivos a 176 mascotas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La séptima jornada de bienestar animal “Huellitas Verdes” se realizó en la colonia Parajes de San Juan, donde se brindó atención preventiva a 176 mascotas mediante servicios gratuitos de vacunación y control de parásitos.

Durante la actividad se aplicaron 254 tratamientos y dosis preventivas, entre ellos 104 vacunas contra la rabia, 50 vacunas múltiples y 100 aplicaciones de pipetas para el control de parásitos externos.

Las acciones tienen como objetivo promover la salud pública, fomentar la tenencia responsable de animales de compañía y reducir riesgos epidemiológicos en distintos sectores de la ciudad.

El evento fue encabezado por Alex Pérez Escalante, quien destacó que estas jornadas buscan acercar servicios veterinarios preventivos a las colonias y apoyar a las familias con atención gratuita para sus mascotas.

“La importancia de estas jornadas radica en acercar servicios de salud preventiva a cada rincón de la ciudad. Seguiremos trabajando de cerca con la gente”, señaló.

Además del beneficio para los animales, las brigadas buscan contribuir a la economía de las familias juarenses, al ofrecer vacunación y desparasitación sin costo.

Los organizadores informaron que la octava jornada de bienestar animal se llevará a cabo el próximo 21 de marzo en la colonia Aztecas, donde se prevé continuar con la atención preventiva para perros y gatos.

Se invitó a los habitantes del sector a mantenerse atentos a las redes sociales para conocer horarios y detalles del registro, con el fin de facilitar una atención ordenada para las mascotas.

