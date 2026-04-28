Advierte Marco Bonilla sobre riesgos digitales a estudiantes en Ciudad Juárez

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Alcalde de Chihuahua llama a fortalecer prevención ante amenazas en redes sociales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El alcalde de Chihuahua y presidente de la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez, Marco Bonilla, encabezó un encuentro con estudiantes de nivel medio superior en Ciudad Juárez, donde alertó sobre los riesgos que enfrentan niñas, niños y adolescentes en entornos digitales.

Durante la asamblea, el edil subrayó que el uso cotidiano de celulares y redes sociales puede convertirse en una puerta de entrada a problemáticas graves como la explotación infantil, por lo que exhortó a las y los jóvenes a mantenerse informados y solicitar apoyo ante cualquier situación de riesgo.

“Muchos de estos riesgos comienzan en el uso cotidiano de celulares y redes sociales”

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Ante cientos de estudiantes, Bonilla compartió un caso ocurrido en Chihuahua en el que una menor fue contactada por una red de trata a través de su teléfono, lo que derivó en una intervención institucional para salvaguardar su integridad.

El alcalde destacó que estos hechos evidencian la necesidad de reforzar la educación digital, la prevención y el acompañamiento, tanto desde las instituciones como en el entorno familiar y escolar.

Asimismo, señaló que desde la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez se impulsa una agenda nacional enfocada en la protección de la infancia, con estrategias orientadas a enfrentar los riesgos emergentes en plataformas digitales.

“La prevención comienza con el conocimiento”

En el evento también participó Andy Torres, representante de un colectivo especializado en la detección y combate de redes de trata y explotación infantil en entornos digitales, cuyo trabajo ha contribuido a la desarticulación de estructuras delictivas.

Las autoridades reiteraron el llamado a que las y los jóvenes compartan información preventiva en sus entornos, como parte de una estrategia para fortalecer la cultura de autoprotección y reducir riesgos en el uso de tecnologías.

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