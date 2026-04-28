Reporta Sheinbaum crecimiento de empleo formal y aumento salarial en México

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País alcanza más de 22.7 millones de afiliados al IMSS y suma 422 mil nuevos empleos en 2026.

Ciudad de México (ADN/Staff) – El Gobierno de México informó que durante el primer trimestre de 2026 se generaron 422 mil nuevos empleos en comparación con el mismo periodo del año anterior, alcanzando además un récord histórico de afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que en marzo se registraron 22 millones 724 mil 680 puestos de trabajo formales, la cifra más alta para un tercer mes del año desde que se tiene registro.

“422 mil empleos más entre enero-marzo de 2025 y enero-marzo de 2026”

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La mandataria subrayó que este crecimiento se acompaña de una política de mejora salarial, al señalar que el salario mínimo diario pasó de 123 pesos en años anteriores a 315.04 pesos en 2026, mientras que el ingreso mensual supera actualmente los 9 mil 400 pesos.

Asimismo, indicó que estos avances forman parte de una estrategia enfocada en distribución de la riqueza, generación de empleo y fortalecimiento de programas sociales.

Por su parte, la Secretaría del Trabajo reportó que México mantiene una tasa de desocupación de 2.4 por ciento, la más baja entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

“Eso se llama distribución de la riqueza y además hay empleo, hay Programas de Bienestar”

En términos sectoriales, se destacó el crecimiento del sector servicios, particularmente en áreas como restaurantes y servicios profesionales, que concentran una parte importante de la generación de empleo.

El IMSS informó que solo en marzo se crearon 32 mil 930 empleos, acumulando más de 207 mil en lo que va del año y cerca de 260 mil en los últimos 12 meses.

Las autoridades también señalaron que el salario base de cotización registra un incremento anual de 7.1 por ciento, lo que refleja mejoras en la calidad del empleo y en el ingreso de las y los trabajadores en el país.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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