Afirma Pérez Cuéllar disposición para comparecer ante Congreso por tema fiscal

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Alcalde de Juárez pide condiciones claras y acusa retraso en solicitud de diputados del PAN.

Ciudad de Chihuahua, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, reiteró su disposición para comparecer ante el Congreso del Estado y explicar el tema relacionado con la retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en el municipio.

El edil acudió al recinto legislativo durante una sesión del Pleno, donde manifestó formalmente su intención de presentarse ante las y los diputados, en un contexto de cuestionamientos sobre la situación fiscal del Ayuntamiento.

“Saben que tenemos la razón, que hemos hecho las cosas bien y que van a quedar en evidencia las mentiras”

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Pérez Cuéllar informó que ya comunicó su voluntad de comparecer al coordinador de la bancada de Morena, Cuauhtémoc Estrada, con el fin de avanzar en la organización del ejercicio legislativo.

No obstante, el presidente municipal planteó dos condiciones para llevar a cabo su comparecencia: que la fecha no sea definida de manera inmediata y que el formato esté debidamente regulado, con tiempos establecidos para su desarrollo.

En ese sentido, señaló que la postergación del proceso responde a decisiones del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), quienes inicialmente promovieron su llamado ante el Congreso.

“No comprendo por qué, estando dispuesto, han postergado la comparecencia”

El alcalde insistió en que su administración actuó conforme a la ley en el manejo del ISR, por lo que consideró que su eventual presentación ante el Poder Legislativo permitirá aclarar los señalamientos.

El caso se mantiene en el ámbito político y legislativo, en espera de que se defina una fecha para la comparecencia y se desahogue el tema ante el Congreso del Estado.

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