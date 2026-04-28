InicioEstado

Aprueba Congreso reforma para homologar atención del feminicidio en México

Estado

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Publicidad - LB2 -

Legisladora advierte que Chihuahua enfrenta rezagos en prevención e impartición de justicia.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Congreso del Estado aprobó por unanimidad la minuta en materia de feminicidio, con el objetivo de homologar criterios a nivel nacional en la investigación y atención de este delito, en un contexto donde Chihuahua mantiene antecedentes de alta incidencia.

Durante la discusión, la diputada de Morena, Jael Argüelles Díaz, señaló que la entidad no puede continuar como referente nacional por la violencia contra las mujeres, al tiempo que subrayó la necesidad de que la reforma se traduzca en resultados concretos.

“Chihuahua no puede seguir normalizando la violencia ni tolerando la impunidad”

- Publicidad - HP1

La legisladora destacó que la iniciativa, impulsada a nivel federal, busca establecer lineamientos claros para las autoridades, incluyendo la obligación de investigar con perspectiva de género y reducir las brechas institucionales que han dificultado el acceso a la justicia.

En su intervención, hizo referencia al contexto histórico del estado, marcado por casos emblemáticos de feminicidio, donde la falta de identificación, seguimiento y sanción ha generado rezagos en la atención a víctimas y sus familias.

Argüelles Díaz indicó que uno de los principales desafíos ha sido la ausencia de mecanismos eficaces de prevención, por lo que la nueva legislación contempla herramientas orientadas a la atención temprana y protección de mujeres en situación de riesgo.

“El Estado tiene la obligación de anticiparse, de prevenir los riesgos feminicidas y de actuar con contundencia”

Entre las medidas destacadas se encuentra el fortalecimiento de los centros de atención integral, diseñados para ofrecer acompañamiento y reducir factores de riesgo antes de que la violencia escale.

La diputada insistió en que la aprobación de la minuta representa un avance legislativo, pero advirtió que el reto principal será su implementación efectiva, especialmente en entidades con antecedentes de violencia estructural.

Con esta reforma, el Congreso busca establecer bases más sólidas para la atención del feminicidio, en un esfuerzo por mejorar la coordinación institucional y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas.

channels4 profile

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN POLLS

Polls

Mantiene Pérez Cuéllar ventaja sobre Andrea Chávez en encuesta interna de Morena

Sondeo ubica al alcalde de Juárez con 27.4% frente a 21.2% de la senadora...
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Estado

Implementan sistema de recepción de demandas laborales en las Juntas de Conciliación y Arbitraje

Las medidas del plan de contingencia se extenderán hasta el 14 de junio; es...
Estado

Capacitan a titulares de institutos municipales de mujeres

Busca Estado a través del Ichmujeres, fomentar el conocimiento de los derechos humanos para...
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto