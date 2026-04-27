Aprueba Congreso inscribir nombre de “La Adelita” en letras doradas en Chihuahua

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Legisladores avalan reconocimiento histórico y acuerdos en materia de transparencia y participación.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado aprobó el proyecto para inscribir en letras doradas el nombre de Adela Velarde Pérez, “La Adelita”, en el Salón de Sesiones, como reconocimiento a su participación en la Revolución Mexicana.

La propuesta busca visibilizar el papel de las mujeres en los procesos históricos del país, destacando la trayectoria de Velarde Pérez, originaria de Ciudad Juárez, quien se integró desde joven a la Cruz Blanca Constitucionalista para brindar atención médica a combatientes.

“Se busca honrar su memoria y reivindicar la participación de las mujeres en la historia nacional”

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El dictamen será acompañado por una iniciativa para que los nombres en los muros de honor sean colocados de manera alternada, priorizando a mujeres destacadas en la vida pública y social.

En la misma sesión, se aprobó declarar el año 2027 como el Centenario de la Fundación del Municipio de Cuauhtémoc, por lo que instituciones públicas deberán incluir esta leyenda en documentos oficiales.

Asimismo, se avaló la realización de un proceso de consulta para personas con discapacidad, con el objetivo de incorporar su participación en la elaboración de legislación correspondiente.

En materia administrativa, se autorizó un convenio con la Secretaría de la Función Pública para implementar el sistema DeclaraNet, mediante el cual se recibirán declaraciones patrimoniales y de intereses de funcionarios y legisladores.

Finalmente, se aprobó la firma de un convenio con una fundación para la donación de un millón de pesos, destinados a un programa de detección temprana de cáncer infantil en escuelas de educación básica.

Los acuerdos forman parte de la agenda legislativa orientada a fortalecer la transparencia, inclusión y reconocimiento histórico en el estado de Chihuahua.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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