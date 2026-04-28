Convoca Selección Mexicana a jugadores de Bravos rumbo al Mundial 2026

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Jairo Torres y Denzell García se integran a proceso previo con miras a lista final en junio.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Los futbolistas de FC Juárez, Jairo Torres y Denzell García, fueron convocados por la Selección Mexicana como parte del proceso de preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Ambos jugadores forman parte de un grupo reducido en seguimiento por el cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre, en una etapa previa a la definición de la lista final que será anunciada el próximo 1 de junio.

“Los convocados deberán reportar el 6 de mayo al Centro de Alto Rendimiento”

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Como parte de esta concentración, el combinado nacional sostendrá tres partidos amistosos: el 22 de mayo ante Ghana en Puebla, el 30 de mayo frente a Australia en Pasadena y el 4 de junio contra Serbia en Toluca, encuentros que servirán para evaluar el desempeño del plantel.

Denzell García llega a esta convocatoria con experiencia reciente en la selección mayor, tras su debut en junio de 2024, además de participaciones en procesos juveniles, lo que lo posiciona como una de las opciones en consolidación dentro del esquema nacional.

Por su parte, Jairo Torres ha mantenido una trayectoria constante en selecciones inferiores y procesos Sub-23, destacando desde su formación en Atlas y su paso por la Major League Soccer, aunque aún busca afianzarse en el representativo mayor.

“Integran un grupo de ocho jugadores en seguimiento de cara al próximo ciclo mundialista”

La participación de ambos jugadores en esta fase representa una oportunidad para fortalecer su proyección internacional y competir por un lugar en la lista definitiva que disputará el Mundial, cuyo arranque está programado para el 11 de junio.

El llamado también refleja la presencia de talento fronterizo en el proceso nacional, en un contexto donde el cuerpo técnico busca ampliar opciones rumbo a la justa mundialista.

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