Festejan aficionados triunfo de México en el Ángel de la Independencia

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Cientos de personas se congregaron en Paseo de la Reforma tras la victoria del Tricolor sobre Sudáfrica en el arranque del Mundial 2026

Ciudad de México (ADN/Elías Ascencio) – La victoria de la Selección Mexicana sobre Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 provocó celebraciones entre aficionados que se concentraron en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, uno de los puntos tradicionales de festejo en la capital del país.

Tras el silbatazo final y el triunfo de México por marcador de 2-0, cientos de seguidores comenzaron a llegar a Paseo de la Reforma portando banderas nacionales, camisetas del Tricolor y diversos artículos alusivos a la selección.

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Los festejos se desarrollaron entre cánticos, porras y caravanas de vehículos, mientras grupos de aficionados celebraban el inicio exitoso del torneo para el equipo dirigido por Javier Aguirre.

La selección nacional abrió el marcador mediante Julián Quiñones y amplió la ventaja con un gol de Raúl Jiménez, resultado que permitió al conjunto mexicano sumar sus primeros tres puntos en el Grupo A.

Elementos de seguridad implementaron vigilancia en la zona para facilitar la movilidad y prevenir incidentes durante la concentración de aficionados en uno de los monumentos más emblemáticos de la Ciudad de México.

El Ángel de la Independencia se ha consolidado durante décadas como el principal punto de reunión para celebrar triunfos deportivos de la Selección Mexicana, especialmente en competencias internacionales como la Copa del Mundo.

La euforia se extendió también a otras plazas públicas, restaurantes y establecimientos donde miles de personas siguieron la transmisión del encuentro que marcó el inicio oficial del Mundial 2026.

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