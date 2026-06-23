Trabajará JMAS en reposición de drenaje sanitario en la colonia Satélite

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La obra registra un avance del 46 por ciento y requerirá el cierre parcial de la calle Neptuno durante un mes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) anunció que durante el próximo periodo vacacional continuará con los trabajos de reposición del sistema de drenaje sanitario en la colonia Satélite, como parte de un proyecto de modernización de la infraestructura hidráulica del sector.

Las labores iniciarán el 29 de junio y contemplan el cierre parcial de dos carriles de la calle Neptuno, por lo que las autoridades exhortaron a los automovilistas a tomar precauciones y utilizar rutas alternas.

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El director de Obra de la JMAS, César Triana, informó que el proyecto registra actualmente un avance del 46 por ciento, por lo que se aprovechará la disminución del flujo escolar durante las vacaciones para intervenir una de las vialidades más transitadas de la zona.

“El proyecto registra un 46 por ciento de avance y aprovechando el periodo vacacional, iniciaremos con la instalación de tubería de la calle Neptuno”, explicó.

La obra contempla la instalación de 271 metros lineales de tubería de 18 pulgadas para drenaje sanitario, además de 57 metros lineales de tubería de 8 pulgadas y la construcción de cinco pozos de visita.

De acuerdo con la dependencia, estos trabajos forman parte de la sustitución integral de la red de alcantarillado, incluidas las descargas y tomas domiciliarias conectadas al sistema.

La infraestructura existente presenta deterioro y colapso en algunos tramos debido al fin de su vida útil, situación que ha hecho necesaria la renovación de la red para mejorar el funcionamiento del servicio.

Triana recordó que durante el periodo vacacional de Semana Santa se intervino un tramo de 106 metros lineales sobre la calle Urano y que ahora los trabajos continuarán sobre la calle Neptuno.

“Durante un mes vamos a tener cerrados dos de los cuatro carriles de la calle Neptuno; vamos a trabajar de manera continua para generar la menor afectación en la circulación en esta zona”, señaló.

La JMAS informó que ya fueron gestionados los permisos correspondientes con la Coordinación General de Seguridad Vial y la Dirección General de Obras Públicas para la colocación de señalamientos y medidas de seguridad.

Con esta obra se busca prevenir fugas, reducir obstrucciones y ofrecer un servicio de alcantarillado más eficiente y confiable para las familias de la colonia Satélite, además de fortalecer la infraestructura sanitaria de uno de los sectores habitacionales más consolidados de la ciudad.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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