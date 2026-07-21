Nomina NovaGob México a Salud Chihuahua por programa contra la desnutrición infantil

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El proyecto fue seleccionado como finalista en la categoría de Innovación en Desarrollo Social de los premios NovaGob México 2026.

Chihuahua (ADN/Staff).– La Secretaría de Salud de Chihuahua fue nominada como finalista en la segunda edición de los Premios de Innovación Pública NovaGob México 2026 gracias al “Programa Intersectorial para la Atención de la Desnutrición Infantil en el Estado de Chihuahua”, estrategia enfocada en fortalecer la atención de niñas y niños en situación de vulnerabilidad.

El proyecto, presentado por la directora del Hospital Infantil de Especialidades de Chihuahua, Sandra Caraveo, y el secretario de Salud estatal, Gilberto Baeza, compite en la Categoría 5: Innovación en Desarrollo Social, que reconoce iniciativas orientadas a reducir desigualdades, promover la inclusión y fortalecer el desarrollo social mediante soluciones implementadas desde las instituciones públicas.

“El Programa Intersectorial para la Atención de la Desnutrición Infantil articula esfuerzos entre diversas instituciones para fortalecer la prevención, detección, atención y seguimiento de la desnutrición infantil.”

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La estrategia tiene como objetivo brindar una atención integral a menores de edad, especialmente en comunidades de la Sierra Tarahumara, mediante la coordinación entre distintas dependencias para prevenir y atender los casos de desnutrición infantil.

Los Premios NovaGob México distinguen proyectos e iniciativas que impulsan la innovación en la administración pública y generan resultados con impacto en la población, por lo que la evaluación de los finalistas considera tanto la valoración de un jurado como la participación ciudadana.

“La votación permanecerá abierta hasta las 23:59 horas del 24 de julio.”

La Secretaría de Salud invitó a la ciudadanía a respaldar el proyecto mediante la votación pública habilitada por los organizadores del certamen, cuyos resultados se darán a conocer durante el Segundo Congreso Nacional de Innovación Pública, programado para los días 27 y 28 de agosto en Guadalajara, Jalisco.

La dependencia señaló que esta nominación reconoce el trabajo realizado para desarrollar estrategias orientadas a mejorar la salud y el bienestar de la población infantil mediante acciones coordinadas entre diversas instituciones.

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