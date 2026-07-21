Reafirma Maru Campos colaboración con Regal Rexnord para fortalecer el sector aeroespacial

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La gobernadora sostuvo una reunión con directivos de la empresa durante la Feria Aeroespacial Farnborough 2026 para revisar proyectos de inversión en Chihuahua.

Farnborough, Reino Unido (ADN/Staff).– La gobernadora Maru Campos se reunió con directivos de la empresa trasnacional Regal Rexnord para refrendar la colaboración entre ambas partes e impulsar el crecimiento del sector aeroespacial en Chihuahua, como parte de su agenda de trabajo en la Feria Aeroespacial Farnborough 2026.

Durante el encuentro participaron Kevin Long, vicepresidente ejecutivo y presidente del Segmento de Automatización y Control de Movimiento; Weldon Abbott, presidente de Soluciones Aeroespaciales; y Allison Maginot, vicepresidenta de Cumplimiento en Materia de Comercio, Asuntos Gubernamentales y Sostenibilidad de la compañía.

“La confianza que han depositado en nosotros es nuestro compromiso para seguir cumpliendo. Este es un claro ejemplo de lo que esta administración busca construir: certeza legal y confianza en sus inversiones.”

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En la reunión se dio seguimiento al respaldo que el Gobierno del Estado ha brindado a la empresa mediante incentivos, asesoría jurídica y acompañamiento, con el propósito de garantizar la operación de las dos plantas industriales que Regal Rexnord mantiene en el Parque Industrial BAFAR, en la ciudad de Chihuahua.

Los directivos expusieron además diversos factores que consideran relevantes para ampliar sus operaciones en la entidad y generar nuevas fuentes de empleo, planteamientos que fueron escuchados por la mandataria estatal durante el encuentro.

Regal Rexnord inició operaciones en Chihuahua en 2024 y ha invertido 13.8 millones de dólares para desarrollar sus divisiones Aeroespacial e Industrial Power, proyectos que han permitido la creación de cerca de 200 empleos especializados y consolidado a la empresa como fabricante de motores eléctricos y componentes de transmisión.

“La confianza que han depositado en nosotros es nuestro compromiso para seguir cumpliendo.”

De acuerdo con la información presentada durante la reunión, Chihuahua se mantiene como la principal entidad exportadora del sector aeroespacial en México, al superar los 109 mil millones de dólares en exportaciones durante 2025, impulsado por el crecimiento y competitividad de su industria.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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