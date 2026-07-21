Rescatan a 14 personas y detienen a ocho presuntos secuestradores en Ciudad Juárez

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Entre las víctimas se encontraban dos menores por cuya liberación exigían 10 mil dólares; la madre había entregado 5 mil como rescate.

Ciudad Juárez (ADN/Arturo Hernández).– Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) rescataron a 14 personas privadas de la libertad y detuvieron a ocho presuntos responsables, entre ellos tres menores de edad, durante un operativo realizado en la colonia Bellavista.

De acuerdo con la corporación, la intervención inició en el cruce de las calles Estaño y Begonias, donde personal de monitoreo detectó un vehículo y a dos hombres que presuntamente realizaban actividades relacionadas con el tráfico de personas cerca del bordo del Río Bravo. Al llegar al sitio, los agentes aseguraron el automóvil y detuvieron a ambos individuos.

“Una mujer denunció que sus dos hijos menores de edad se encontraban privados de la libertad y que le habían exigido 10 mil dólares para liberarlos, de los cuales ya había entregado 5 mil.”

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Con la información proporcionada por la denunciante, los policías estatales desplegaron un operativo en el domicilio señalado, donde se registró una persecución a través de inmuebles contiguos que culminó con la captura de otros seis presuntos implicados y el rescate de los dos menores.

Durante la intervención, las autoridades localizaron además a otras 12 personas migrantes que permanecían en el inmueble, quienes fueron resguardadas y canalizadas conforme a los protocolos de atención correspondientes.

“En el lugar fueron localizadas y puestas bajo resguardo otras 12 personas migrantes.”

La SSPE informó que entre los detenidos se encuentran Alejandro C. S., de 42 años; Edgar G. G., de 20; Ángel Esteban S. C., de 18 años; Ángel H. M., de 23, además de tres adolescentes, cuya identidad se mantiene reservada por tratarse de menores de edad.

Los ocho detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales, que continuarán con las investigaciones para determinar su probable responsabilidad en los delitos que resulten, mientras que las víctimas quedaron bajo protección de las instancias correspondientes.

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